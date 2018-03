C’est la 31 ème édition, et du 16 au 19 mars 2018, le Parc Floral de Paris se transformera en un havre de bien-être, pour toutes celles et ceux qui aspirent à des alternatives écologiques, pour une consommation différente demain. C’est un véritable lieu de rencontres et d’échanges, avec plus de 430 exposants dédiés à la consommation responsable, venus de la France entière.

