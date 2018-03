L’EcoTrail Paris et la Verticale de la tour Eiffel , sont deux rendez-vous sportifs incontournables, Du 15 au 18 mars 2018 en Île-de-France, vous aussi pouvez y participer.

Lancé en 2008, le concept de l’EcoTrail est une petite révolution. L’idée de base est de proposer, dans un environnement urbain, une véritable épreuve nature (93% du parcours du 80 km empruntent des sentiers naturels) et respectueuse de l’environnement.

Aujourd’hui ce modèle de course « nature et responsable » est unique ! Ainsi qu’ une référence en matière d’événement éco-raisonné. Il s’exporte même au-delà des frontières françaises.

Au programme, une course contre la montre pour arriver le plus rapidement possible en haut de la Tour Eiffel.

Au programme de l’EcoTrail Paris

Trail 80 km : samedi 17 mars 2018 à 12h30

Trail 45 km : samedi 17 mars 2018 à 11h

Trail 30 km : samedi 17 mars à 10h

Trail 18 km : samedi 17 mars à 8h30

Marie vous donne rendez à la Tour Eiffel ce samedi.

Inscription sur ECOTRAIL 2018