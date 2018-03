Le top départ du Sidaction 2018 aura lieu les 23, 24 et 25 mars prochains. Trois jours de mobilisation, de sensibilisation et d’information sur la lutte contre le sida. Un événement un rendez-vous unique et solidaire.

aujourd’hui, près de 37 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde dont 150 000 en France.

Vous pouvez soutenir la lutte contre le sida :

⋅Par téléphone : en appelant le 110 (numéro d’appel gratuit)

⋅Par Internet : www.sidaction.org

⋅Par courrier : Sidaction – 228, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

⋅Par SMS : pour faire un petit don de 5€, envoyez le mot « DON » ou « 1 SMS » au 92 110