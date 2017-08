Écrit et produit par elle, il s’agit de sa chanson la plus personnelle à ce jour, une chanson pop racontant l’histoire de Nina avec un texte dans lequel tout le monde peut se reconnaître, un piano délicatement posé sur des programmations.

La Nina Nesbitt de 2017 est sensiblement différente de celle qui en 2014 est arrivée de nulle part et a réussi à entrer 15ème des charts anglais avec son album Peroxide. Elle est aujourd’hui plus affirmée et sure d’elle. On retrouve cependant toujours dans ses chansons cette écriture très incisive et sa voix au timbre si particulier.