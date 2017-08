Potager City est un groupe qui compte 4 filiales et s’appuie sur un réseau de 500 maraîchers et arboriculteurs, répartis en Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence Alpes-Côte d’Azur et Aquitaine Midi-Pyrénées. Ils ont été sélectionnés en fonction d’une charte qualité qui garantit la fraîcheur des fruits et légumes, le caractère raisonné et si possible biologique de l’exploitation, la traçabilité et les variétés.

Potager City, une start-up avec les deux pieds profondément ancrés dans la terre ! Né en 2007, a créé un nouveau modèle de vente en ligne, durable pour l’agriculture et sain pour les consommateurs. Avec des livraisons chaque semaine de paniers de fruits et légumes frais, commandés en ligne. Les clients, répartis dans toute la France, se connectent sur le site pour découvrir la sélection hebdomadaire et se régaler de produits extra-frais récoltés chez les producteurs du coin. Le tout est livré gratuitement en points relais et entreprises.

Essayez ! Potager city