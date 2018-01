Soulevé par l’orchestration puissante et virtuose de ses musiciens, le jeune vosgien débordant d’énergie lâche toute la puissance de ses mots qui prennent l’ampleur de ses interprétations théâtrales et farfelues. En plus d’être un véritable talent d’écriture, Jack Simard nous emporte dans un univers intense et explosif sur des orchestrations riches empruntant à toutes les couleurs du jazz. Simard, c’est surtout cette manière caractéristique et inimitable de vivre ses textes sur scène dans un spectacle débordant d’une énergie brute à la fois vive et à fleur de peau qui fait l’unanimité partout où il est accueilli.

Avant de faire le choix de s’entourer de musiciens, le chanteur a écumé en solo plus de 500 café-concerts et festivals à travers la France et la Suisse. Sa jeune mais déjà solide formule orchestrée a rapidement séduit quelques festivals, SMAC et salles réputées (Cully Jazz Festival, Festival de La Paille, Rencontres et Racines, L’Alhambra, Le Moulin de Brainans, La Rodia, La Souris Verte, etc…) et l’artiste a déjà partagé la scène avec de grands noms (Higelin, Arno, Les Ogres de Barback, Debout sur le Zinc, Matmatah…). Dans sa quête inlassable de l’émotion ultime, Jack Simard bouscule les idées reçues et échafaude des chansons mystérieuses et profondes qui accrochent l’oreille dès la première écoute. A 32 ans, Jack Simard a déjà enregistré cinq albums et « prouve avec ce superbe dernier opus que la chanson se porte très bien et que la relève est belle… et bien là ».