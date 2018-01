L’association Génération Together a organiser le 24 Décembre dernier une opération solidaire à Cergy Préfecture pour sensibiliser les Val d’Oisiens, apporter du réconfort ainsi que du café, et des vêtements aux SDF, dans le cadre de l’opération solidaire « Les cafés du cœur » . Pour plus d’information envoyez un email à patricia.bernard76@gmail.com ou consultez le facebook de l’association GenerationTogether

