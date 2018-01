Samedi 27 janvier 2018 Repair Café Triel

De 10H à 17H à l’Espace Rémi Barrat

Réparer ensemble au lieu de jeter, c’est l’idée des Repair Cafés dont l’entrée est ouverte à tous.

A Triel-sur-Seine, une quarantaine de bénévoles répondent présents pour faire vivre l’événement. Avec parmi nos bénévoles, les artisans professionnels Hélène de Po Maroquinerie, Marie-Christine des Ateliers de Kinou et Hélène et ses Cartons ; et pour la première fois une tapissière d’ameublement, Lucia de Au Plaisir Créatif, et pour la réparation des corps Eric Marty, masseur relaxologue, qui pratiquera des massages amma assis !

Plus d’information sur Repair café triel-sur-Seine