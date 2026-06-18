Ce vendredi 19 juin à Bouffémont, VIVIANE ARNOUX à l’accordéon et au chant et FRANÇOIS MICHAUD au violon et au chant font partie de la compagnie MAM (Musique Acoustique Machine) et joueront ce soir là sous le nom de SIMPLY TWO. de passage au studio d’Alternative FM, ils nous donné un avant gout de leur concert pour cette nouvelle édition de la fête de la musique. retrouvez leur interview dans notre sélection podcasts !!!

Cet article a été publié le jeudi 18 juin 2026 à 13 h 13 min et est classé dans Actu Val d'Oise. Vous pouvez en suivre les commentaires par le biais du flux RSS 2.0. Les commentaires et pings sont fermés.