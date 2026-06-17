Ce mardi 16 juin s’est déroulé le demo-day à Paris, dédié à la présentation des dispositifs à destination des personnes malvoyantes élaborés par de nombreux Start up.

Dès 9h30 le discours d’ouverture a rassemblé une grande diversité d’acteurs. Avec la présence de Thibaut de Martimprey, Directeur du Campus Louis Braille, Laurène Messeca vice-présidente, mais aussi Camille Gaillard-Minier, ministre chargée de l’Autonomie et des personnes handicapées, ainsi qu’Azadeh Akrami-Castanon, adjointe au maire de Paris, en charge de l’accessibilité, de l’inclusion et des personnes en situation de handicap.

Une vingtaine de Start up ont exposé leurs ingénieuses conceptions parmi lesquelles « Rokid »avec ses lunettes équipées d’un dispositif audio intégré permettant de prendre des appels, d’écouter la musique, de rester informer… La solution que propose le groupe « Handipulse »quant à lui permet de rendre les dessins en relief interactifs au travers de l’application « Deri ». La Start up « Mina » propose aux personnes fragiles un accompagnement dans le domaine de la santé et du sport.

Tout comme l’administrateur de la « FIDEV » l’établissement à destination des malvoyants de Lyon. Malvoyants, visiteurs, et investisseurs sont venus découvrir les prouesses technologiques.

Retrouvez notre reportage dans notre magazine « Les voix de l’égalité » et en écoute dans notre sélection podcats !!!

Marie TERRENOIRE