L’exposition « Voyage autour du monde » a été une réussite. La salle Marcel Cachin s’est transformée en véritable terminal de voyage. À travers l’exposition « Voyage autour du monde », La municipalité a invité les familles à découvrir les créations réalisées par les enfants tout au long de l’année lors des accueils du mercredi.

Décors immersifs, escales aux quatre coins du globe, hôtesses de l’air et même piste d’atterrissage : tout avait été imaginé pour faire vivre aux visiteurs une expérience aussi ludique que dépaysante, reflet de l’investissement des équipes d’animation et de l’imagination sans limite des enfants.



Émerveillés par la richesse des décors et l’originalité du parcours, les parents n’ont pas caché leur enthousiasme, séduits par l’univers féerique des aurores boréales et impressionnée par le travail accompli, de nombreux persannais ont salué la créativité des enfants. Un sentiment partagé par Monia Attia, adjointe au Maire déléguée à l’enfance et à la petite enfance, qui a tenue à mettre en lumière l’engagement des animatrices et l’implication des jeunes participants dans la réussite de cette exposition.