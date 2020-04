AIDES SOCIALES ET HUMANITAIRES

Pour les personnes les plus vulnérables et les situations d’urgences :

-Service de portage de repas, service d’aide à domicile un service d’aide pour les courses pour les seniors, rdv téléphoniques avec les assistantes sociales.

CCAS : 01.39.37.48.89

Accueil Mairie : 01 39 37 48 80 (enterrement, CNI/Passeport urgent, services à domicile pour personnes âgées ou dépendantes, action sociale urgente)



La distribution alimentaire des Restos du Cœur fonctionne toujours sur l’antenne de Persan située au 2, rue Albert Leyge.

Les inscriptions ont lieu les mardis et jeudis matin entre 9h et 10h30-sur présentation de documents (ressources et charges).

Les distributions ont lieu les mardis et jeudis entre 13h30 et 16h30 (accueil dans le respect des règles de sécurité liées à la pandémie)

Responsable de l’antenne : Mme CHAPELIER Solange

solange.chapelier@free.fr

01 34 70 86 76



-La Croix Rouge de Beaumont sur Oise livre des denrées alimentaires de première nécessité, de produits d’hygiène et d’entretien, dès le lendemain, Livraison de médicaments au 09 70 28 30 00 (ouvert 7j/7 de 8h à 20h).

Des bénévoles sont disponibles à ce numéro pour toutes demandes d’information et sont à l’écoute des personnes dans le besoin.

AIDES A LA SANTE

Un centre de consultation Covid+ à ouvert ses portes à la Maison des associations de Beaumont sur Oise depuis le 30 mars pour soulager les services d’urgence et éviter les contaminations dans les cabinets médicaux.

Le centre reçoit uniquement sur RDV au 01 30 28 79 76 les personnes ayant des symptômes caractéristiques du Covid 19.

Les urgences psychiatriques restent ouvertes

Les CMP restent ouverts : pas de rendez-vous sauf pour les injections au 01.34.70.49.70

La PMI (Protection Maternelle et Infantile) de Beaumont est ouvert et accueil sur RDV au 01.34.33.59.01

Le standard du CMPP Enfant est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 heures 00 et Les thérapeutes proposent des consultations à distance.

Contact : 01.34.70.18.40

Pour les cellules d’écoute psychologiques

Contact : 15

Ecoute ado : Permanences téléphoniques assurées

Contact : 01.39.37.14.00

Pour les associations d’entreaide en lien avec la santé mentale vous pouvez contacter le GEM (groupe d’entraide mutuelle) Le futur par mail ou téléphone UNIQUEMENT: gemlefutur@gmail.com ou 06.08.87.12.74

UNAFAM (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) est joignable par mail 95@unafam.org



Une plateforme de soutien psychologique pour les familles endeuillées par le covid 19 en ile de France est mise en place au 01 48 95 59 40 du lundi au vendredi de 10h à 17h

Par email: psychotrauma.avicenne@aphp.fr afin qu’un un professionnel vous rappelle.

AIDES FACE AUX VIOLENCES INTRA FAMILIALES

En cas de danger pour vous, une proche ou une voisine peut appelez la police ou la gendarmerie au 17 (24h/24, 7j/7).

3919 « Femmes Violences Information »c’est un numéro d’écoute anonyme et gratuit, accessible du lundi au samedi de 9h à 19h animé par la Fédération nationale solidarité femmes.

En cas de difficultés pour appeler en toute confidentialité contactez le numéro d’urgence 114 par SMS vous communiquerez par écrit avec un-e correspondant-e c’est gratuit et accessible 24h/24, 7j/7, ou utilisez le tchat sécurisé (24h/24, 7j/7) sur le site web de la plate-forme gouvernementale Arretonslesviolences.gouv.fr

Vous pouvez désormais donner l’alerte dans une pharmacie qui alertera tout de suite les forces de l’ordre. Si votre conjoint violent est présent, vous pouvez utiliser le code « Masque 19 » devant le pharmacien.

Si vous vivez des violences conjugales et que vous souhaitez fuir, appelez le 115 (hébergement d’urgence) et expliquez les violences que vous vivez.

Associations d’aide du Val d’Oise :

Du Côté des Femmes (95) – FNSF : joignable au 01 84 24 42 34 de 9h à 17h du lundi au vendredi.

CIDFF 95 propose un accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h au 01 30 32 72 29.

Pour le droit de la famille, droit du travail, conciliations. La Maison de la Justice et du Droit de Persan, vous propose d’effectuer vos démarches par courrier uniquement ou par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 01 39 37 08.

AIDES A LA SCOLARITÉ & AIDES NUMÉRIQUES

Pour les primaires et leurs parents le PRE ( Programme de réussite éducative de la ville propose un soutien à la parentalité et à la scolarité au

01 39 37 48 90 – 07 68 26 68 66

Pour les collégiens et lycéens la MJC de Persan propose des impressions gratuites des documents envoyés par les enseignants et professeurs durant le confinement mais aussi tous documents en lien à la recherche de stage, d’emploi ou de démarches administratives pour les moins de 30 ans.

il suffit d’envoyer par mail vos documents à imprimer à l’adresse suivante jeunesse@mjcpersan.fr avec votre prénom et l’initiale de votre nom. les documents seront à récupérer à la boulangerie Le florentin de Persan les mercredis et samedis.

La Mjc propose également un accompagnement à la scolarité via Whatsapp, votre enfant sera mis en relation avec un animateur ASCO pour une durée maximale de 30 minutes par jour, en semaine. Vous pouvez dès à présent contacter Yohann, coordinateur de l’action, au 06 13 13 79 36.



Pour les démarches quotidiennes vous avez solidarite-numerique.fr

Pour l’accompagnement scolaire l’école à la maison du CNED / logicieleducatif.fr et lumni.fr