Après la mise en place de son dispositif de crise le 25 février, le Conseil départemental du Val d’Oise et ses agents continuent d’être mobilisés pour répondre au mieux à la crise et prendre les décisions nécessaires pour le bon fonctionnement de la continuité du service public sur le territoire.

Le Département a réceptionné le 6 avril une commande de 51 200 masques. La distribution a été réalisée en priorité, dans les services et foyers pour personnes en situation de handicap, les EHPAD, résidences autonomie, services d’aide à domicile, l’aide sociale à l’enfance, les pompiers, les collèges qui accueillent les enfants du personnel soignant, les médecins de ville, les centres de consultation covid-19, les associations contre les violences faites aux femmes.

Depuis le 12 mars, le Département du Val d’Oise a procédé au prêt de plus de 500 tablettes aux familles de collégiens ne disposant pas d’outils informatiques à domicile. Ces tablettes ont été livrées, en trois vagues, dans 32 collèges REP, REP+ et SEGPA du territoire.

La période de crise que connaît la France et le confinement à domicile peuvent générer un terreau propice aux violences intrafamiliales. Une campagne de communication de sensibilisation réalisée en collaboration avec la préfecture du Val d’Oise a été lancée sur le territoire. Elle rappelle les différents numéros d’écoute, d’information et d’urgence pour les situations d’enfants en danger et de femmes victimes de violence.

Grâce à la mobilisation des makers bénévoles du territoire, le Département a pu récupérer plus de 500 visières de protection fabriquées avec une imprimante 3D et avec le soutien de la Ville de Taverny. Elles s’ajoutent également aux 250 visières apportées par l’Union des Maires du Val d’Oise. L’ensemble de ces visières de protection ont été distribuer dans les EHPAD du Val d’Oise.