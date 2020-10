C’est à la suite de la diffusion de l’émission « Star à nu » en janvier sur TF1 qui avait pour but de déstigmatiser la prévention et les dépistages des cancers qu’une adhérente de l’Agora décide de mettre en place une action portée par les persannais avec l’aide de la coordinatrice de l’atelier santé ville de Persan et la Chargeée de mission GUP et Participation de Habitants.

Le projet consiste à créer un calendrier avec des photos d’habitants (et de professionnels : Gendarmerie) incluant des messages pour inciter les Persanais à prendre soin d’eux et à se faire dépister.

– La mécanique est simple : Acheter un calendrier à prix libre au profit d’une association. Ils seront disponibles le dimanche 11 octobre place de la rencontre, avec la présence d’ intervenants de la Ligue contre le cancer et le CRCDC (ex-PSVO) qui s’occupe des campagnes de dépistage.

Le diagnostic d’un cancer nécessite la réalisation de plusieurs examens cliniques, biologiques et d’imagerie. L’ensemble de ces examens permet de proposer au patient la stratégie thérapeutique la plus adaptée à son cas.

Modifier certaines habitudes permet de réduire le risque de développer un cancer. Le dépistage est une approche complémentaire qui permet de détecter les cancers au plus tôt, afin de les prendre en charge le plus efficacement possible.