La prévention des cancers s’adresse à des personnes qui ne sont pas malades mais qui présentent un certain risque. Associer les citoyens à la construction des messages de prévention accessibles et compréhensibles par le plus grand nombre était l’objectif de Maria, une adhérente de l’Agora.



En France, 7 % à 10 % des cancers seraient associés à une consommation d’alcool trop importante.

Il est conseillé de limiter sa consommation d’alcool.

L’obésité joue également un rôle important dans les cancers du côlon chez l’homme et du sein chez la femme.

Surveiller son poids et son alimentation devient essentiel dans le cadre de la prévention du cancer.





Dans tous les cas, une activité physique adaptée à la condition de chacun s’impose.

Le Comité du Val d’Oise de la Ligue Contre le Cancer, a tenu un stand pour communiqué sur la Campagne d’Octobre Rose, et promouvoir le dépistage organisé du cancer du sein, les membres du comité ont échanger sur le cancer colorectal avec les messieurs, et du cancer du col de l’utérus avec les dames.

Le dépistage organisé incite l’ensemble des personnes concernées à se faire dépisté, mais un dépistage personnalisé peut être proposé aux personnes qui présentent des facteurs de risque particulières ou des antécédents personnels et/ou familiaux.

Le Centre Régional de Coordination des Dépistage des Cancers d’île de France, en charge de la gestion des dépistages organisé des cancers du sein, du colon et du col de l’utérus, était présent également pour présenter le dépistage organisé mais aussi pour délivrer des tests colorectal.

Ce dimanche les persannais étaient inviter Place de la Rencontre, à se renseigner sur les cancers les plus fréquents, les comportements protecteurs qui contribuent à réduire les risques de cancers, échanger autour d’un café et acheter un calendrier à prix libre au profit de la Ligue Contre le Cancer.

Cette matinée de prévention s’est appuyée sur l’expérience des citoyens et des acteurs, la mobilisation citoyenne était un moyen efficace pour donner des informations sur tous les risques de cancers pour faciliter les prises de décision.