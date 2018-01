Le coup d’envoi du Don’actions 2018 (qui fête cette année ses 20 ans) est fixé au samedi 20 janvier.

Samedi 20 janvier, dans plusieurs villes de France, des milliers de bénévoles-collecteurs du Secours populaire vont se réunir pour collecter dans les rues. A Paris, le rendez-vous est fixé à 10h place de l’Hôtel-de-Ville, en présence de 1 000 bénévoles, du président du Secours populaire et de plusieurs personnalités.

Le Don’actions est la campagne nationale de collecte de dons financiers du Secours populaire français.

Cette campagne s’appuie sur différentes façons de collecter qui mobilisent les bénévoles : un grand jeu solidaire dans le but de diffuser le plus largement possible des tickets-dons d’une valeur unitaire de 2 euros avec cette année, pour la première fois, un déploiement digital qui permet d’acheter des tickets en ligne à partir du 20 janvier ; sans oublier la collecte au tronc, les initiatives populaires, un mailing, des dons par SMS, etc.

Le Secours populaire a besoin d’argent : www.secourspopulaire.fr