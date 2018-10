Le mercredi 10 octobre toute la journée de 10 heures à 17h30, en partenariat avec Le Cercle Beaumontois du patrimoine, allez à la rencontre des exposants, et vous régaler dans la cour de l’hôtel du croissant à Beaumont sur Oise. Avec Elisabeth, vous irez à la découverte du miel avec Janine, vous fera entrez dans la ronde des confitures, et Sophie vous fera déguster son blanc de blanc, ses terrines et différentes soupes de saison.

L’’association Les Amis de Beaumont vous feront découvrir la fabrication du vin de Beaumont.

Le jeudi 11 octobre avec Jacques de la boulangerie « La Gourmandise » à Mours, une soirée festive vous ait proposé à partir de 17h avec dégustation de charcuteries, des pains spéciaux fait maison , vente de produits gourmands et canapés.

Le vendredi 12 octobre, Eddy, Sargun et leur chef Benoît vous attendent à La Taverne Beaumontoise à 9h30. Rendez-vous dans sa cuisine pour concocter avec lui un repas complet et soyez les commis d’un jour, en vous inscrivant auprès de L’UCHVO : 06 95 15 27 06

Le vendredi 12 octobre. Dégustation-vente à La ferme de Nointel de 15h à 20h30. David vous propose une animation dégustation-vente de ses produits dans l’enceinte de sa ferme.

Le samedi 13 octobre sur le parking d’Intermarché à Beaumont sur Oise David de la ferme de Nointel, vous invite à découvrir certains animaux de sa ferme et à déguster et acheter ses bons produits.