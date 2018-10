Internautes : à vos votes !

Le jury du concours Fab life, composé de professionnels du handicap et du bricolage, d’ergothérapeutes, de parents concernés et d’anciens lauréats, a choisi 20 réalisations parmi tous les dossiers de l’édition 2018. Mais l’aventure ne s’arrête pas là ! C’est désormais à vous, internautes, de voter en ligne pour vos inventions préférées ! Pour cela, rien de plus simple, connectez-vous sur Hizy.org rubrique concours Fab life, dès le 16 novembre, vous pourrez découvrir les deux inventions qui ont recueilli le plus de votes et qui se verront décerner les « prix du public »

Les 20 lauréats 2018 :

Les jouets adaptés : Mme Sophie Oger – 44521 Couffe

Les chaussures adaptées : Mme Sophie Oger – 44521 Couffe

Siège douche et toilettes pliant : Mr Yohann Blanvillain – 49190 Rochefort sur Loire

Le body pour enfant de plus de 3 ans : Mr Yohann Blanvillain – 49190 Rochefort sur Loire

Rainbow palette : Mr Clément Chadeyron – 87410 Le Palais sur Vienne

Le petit déjeuner autonome : Mr Edouard Bahr – 80150 Dompierre sur Authie

L’hover-fauteuil : Mr Vivant Christophe – 21000 Dijon

La planche de cuisine : Mr Maillot Auguste – 53160 Ize

Let’s Dress de Nicolas : Mme Jandot Carine – 69740 Genas

Le toit rétractable : Mr Joël Guillot – 42330 Chamboeuf

Le déambulateur avec assistance électrique : Mr Duriez Didier – 91220 Le Plessis Paté

L’appui tête pour fauteuil : Mr Le bouvier Loïc – 22190 Plerin

L’ouvre boîte adapté : Mr Le bouvier Loïc – 22190 Plerin

L’album Multi-sensoriel : Mme Pilar Rodriguez – 31200 Toulouse

Repère verre pour déficient visuel : Mr Friboulet Marcel – 27000 Evreux

Lumière pour déambulateur : Mr Bertat Olivier – 21000 Dijon

Le handi pèse-personne : Mr Lelièvre Christian – 78480 Verneuil sur Seine

Treuil de fauteuil pour voiture : Mr Contesse Philippe – 51100 Reims

Le Chevalet Motorisé : Mr Bouillette Stéphane – 60430 Saint Sulpice

Trotti Fauteuil : Mr Arocena José Maria – Espagne