Persan, l’été ça bouge du 11 au 21 Juillet 2017

Cette année encore, la Ville de Persan (le service Politique de la Ville et Jeunesse et le service des Sports) et ses partenaires vous proposent 10 jours d’animations, de jeux et de partage, au parc Robespierre. Pour venir, pas besoin d’inscription, c’est ouvert à tous* et c’est gratuit !

Programme

• Tous les jours ! > Espace Petit, Espace Jeunesse, Espace Sport, Espace Convivialité, Espace Famille, Espace Prévention et Espace Restauration

> Activités : cuisine, couture, jeux de société, loisirs créatifs, château gonflable, cage à grimper, canoë…

Infos : Facebook Ville de Persan