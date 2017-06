En France, 30% des associations manqueraient de bénévoles pour réaliser leurs missions et parallèlement 35% des français déclarent ne pas s’engager faute de savoir qui aider et de quelle manière. Afin de reconnecter facilement les associations et les citoyens, PickAsso lance le premier portail collaboratif des associations. Destiné aux mairies et collectivités souhaitant moderniser leur annuaire des associations, cette solution clé en main web et mobile permet aux particuliers de découvrir autrement les associations qui les entourent tout en aidant ces dernières à gagner en visibilité.

Lauréat d’un concours lancé par la Mairie de Paris et JC Decaux en 2016, PickAsso équipe depuis un an les abribus connectés de la capitale avec une application permettant aux citoyens de découvrir les associations de leur quartier. Grâce à la technologie développée pour ce projet, la start-up étoffe son offre au profit des mairies et leur propose un outil permettant de dynamiser leur annuaire associatif souvent obsolète : le portail collaboratif des associations.

« L’idée est de permettre aux collectivités de dématérialiser leur données, donner plus de visibilité aux associations, permettre aux citoyens de trouver facilement une association, ses événements et ses actualités, et surtout permettre à n’importe qui de communiquer directement avec l’association. » explique Olivier, Président de la start-up.

