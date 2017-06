Pour la sème année, l’association A Compétence Égale propose dans 7 villes (Lille, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Nantes, Paris, Rennes) des conseils personnalisés et des ateliers collectifs pour que la recherche d’emploi et l’entretien d’embauche ne soient plus une épreuve insurmontable. Les demandeurs d’emploi ont la possibilité de poser toutes les questions aux membres d’A Compétence Égale ….Même celles qu’ils n’osent jamais poser !

80 recruteurs, membres d’A Compétence Égale recevront les participants et animeront des ateliers collectifs. 500 personnes ont bénéficié de cet accompagnement en 2016.

Inscription obligatoire sur LA SEMAINE A COMPÉTENCE ÉGALE