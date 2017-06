Parce que parfois les plus beaux voyages que l’on fait sont ceux qui nous poussent à la recherche de nous-mêmes, Erik Arma a fait un petit pas de côté, mettant entre parenthèses pour quelques précieux instants Broussaï, avec lequel il enchaîne depuis plus de 15 ans albums et tournées marathon, pour mieux aller explorer des chemins plus personnels, des sonorités différentes sans pour autant renier ce qui fait le socle de sa sensibilité artistique depuis si longtemps.

Sortie Officielle le 6 octobre 2017