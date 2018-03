La Coupe de France de KAYAK Slalom se tiendra sur le stade d’eau vive de l’île de Loisirs de Cergy-Pontoise du vendredi 30 mars au dimanche 1er avril 2018.

Cette compétition représente 160 compétiteurs de niveau N1 sur le stade d’eau vive avec tous les membres de l’Equipe de France. Deux compétitions organisées sur le week-end comprenant les phases de qualification le matin et les finales.

Un beau plateau d’athlètes. Plus de 160 athlètes, slalomeurs français, hommes et femmes, seront sur le site et s’affronteront durant le weekend !