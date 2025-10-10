Cette semaine s’est tenue la « Semaine bleue » autour du thème « vieillir une force à partager ». A Persan s’est tenu des ateliers, des rencontres et une conférence sur la sexualité des seniors. Ils ont pu échanger, être sensibilisé aux enjeux de l’isolement, de la santé ou de l’âgisme C’était une belle occasion de valoriser nos aînés de persannais et de rappeler que vieillir c’est aussi partager ses forces ses expériences et faire grandir notre société ensemble.

