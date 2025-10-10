Aujourd’hui, la radio locale a reçu Mael, membre de l’association « Unis vers écolo » de Champagne sur Oise qui propose la projection du documentaire naturaliste du Youtubeur Vincent Verzat, jeudi 16 octobre à 20h au cinéma Le Palace. Après le visionnage du documentaire, le public pourra débattre en présence de la Ligue Protectrice des Oiseaux. Retrouvez l’interview de Mael dans la rubrique « Le coin écolo » en écoute dans notre sélection podcasts!!!

