# Dialogue entre passé et présent avec Pier Carlo Businelli et Pauline Dumail

Cette semaine, la rédaction a reçue Pier-Carlo Businelli, 1er adjoint à la Mairie de Saint Martin Du Tertre et Pauline Dumail, artiste comédienne et créatrice de parfum et de spectacle olfactif. Pendant une heure nous avons échanger sur des sujets passionnant « Le Télégraphe Chappe » ainsi que sur le prochain spectacle « Les Cocquikolis » jouer par l’artiste Valoisienne. Nous vous proposons de vous plongez à l’écoute de notre magazine « Liberté, Egalité, Fraternité » entre mémoire, patrimoine et création artistique. En écoute dans notre sélection podcasts !!!

Cet article a été publié le vendredi 3 octobre 2025 à 12 h 55 min et est classé dans Actu Val d'Oise, Infos culturelles. Vous pouvez en suivre les commentaires par le biais du flux RSS 2.0. Les commentaires et pings sont fermés.

