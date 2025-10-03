Cette semaine, la rédaction a reçue Pier-Carlo Businelli, 1er adjoint à la Mairie de Saint Martin Du Tertre et Pauline Dumail, artiste comédienne et créatrice de parfum et de spectacle olfactif. Pendant une heure nous avons échanger sur des sujets passionnant « Le Télégraphe Chappe » ainsi que sur le prochain spectacle « Les Cocquikolis » jouer par l’artiste Valoisienne. Nous vous proposons de vous plongez à l’écoute de notre magazine « Liberté, Egalité, Fraternité » entre mémoire, patrimoine et création artistique. En écoute dans notre sélection podcasts !!!

