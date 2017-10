Le Festival Atmosphères a choisi cette année de s’interroger sur les multiples liens qui nous rattachent à la

nature et aux autres. Cette 7ème édition propose d’explorer ces liens, visibles ou invisibles, qui nous ont

construits et nous unissent. Le Festival, c’est 19 films de fiction et documentaires souvent en avantpremière

et avec débat, 2 spectacles vivants, 3 expositions photo, et 10 tables rondes avec des participants

prestigieux. Cette année, la marraine est ANNE A-R aux côtés de PIERRE NINEY pour mettre à l’honneur les

oubliés de notre société. Avec une implication toute particulière de l’Agence Européenne Spatiale,

d’Emmaüs et de Jane Goodall.

http://www.atmospheresfestival.com/