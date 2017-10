DE QUOI S’AGIT-IL ?

Un village éphémère en plein cœur de Paris dans lequel le grand public pourra découvrir, du 12 au 15 octobre, toutes les richesses de ces territoires emblématiques !

Avec plus de 100 animations gratuites à partager en famille et entre amis et un immense marché de producteurs et d’artisans, DESTINATIONS PARCS est le rendez-vous à ne pas manquer pour :

Eveiller son palet aux saveurs de nos régions,

S’essayer à des activités reflets de l’offre de loisirs des Parcs,

Redécouvrir comment les Parcs œuvrent à la préservation du patrimoine naturel et culturel français au travers d’expos immersives à 360° !

POURQUOI ON Y VA ?

Parce que c’est l’occasion d’y déguster les vins, les jus ou les cidres issus des vignes et vergers des Parcs naturels régionaux de France, de redécouvrir les saveurs fromagères et charcutières d’animaux élevés en pleine nature et que toute la famille pourra éveiller son palet aux goûts des produits emblématiques de notre terroir !

Crème de châtaigne des Monts d’Ardèche, Plantes aromatiques du Massif des Bauges, Miel de Martinique, charcuterie des Pyrénées Ariégeoises, légumes des caps et Marais d’Opale, durant tout le week-end du 12 au 15 octobre, cet immense marché est l’occasion pour parisiens en mal de verdure de faire le plein de bons produits pour réunir famille et amis autour de délicieux repas !

COMMENT Y ACCEDER ?

On embarque famille et amis pour une virée au cœur du plus grand village éphémère de France, dont l’accès sera gratuit tout le week-end, et idéalement desservi en transports en commun (via bus et M° Cour St Emilion l. 14).

Pour ceux qui viendront de plus loin, deux parkings avec plus de 3 000 places de stationnement seront à disposition (Saint-Emilion et Bercy Lumière). Programme et informations Destination Parcs : http://www.parcs-naturels-regionaux.fr