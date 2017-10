Pulsion Créative, l’expo-vente d’artisans créateurs et d’artistes revient pour une 3ème édition toujours encore plus festive, dans le sublime cadre de l’Abbaye Notre-Dame à Argenteuil (95), le week-end du 10, 11 et 12 novembre 2017.

Une trentaine de stands d’artisans créateurs et d’artistes vous proposeront leurs créations faites main, vous assisterez à des concerts, des ateliers tout au long du weekend. PULSION CREATIVE 3