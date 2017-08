12 155 euros récoltés pour trouver les causes de la maladie de Crohn !

6 garçons et 3 filles de 13 ans ont effectué les 50 derniers kilomètres de 7 étapes du Tour de France entre Gaillac dans le Tarn et Salon-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône.

Alexis, Clément, Estelle, Joshua, Lara, Léo, Marie, Nolan, Théo et Yohann ont pédalé pour la bonne cause montrant que même malades on peut : parcourir 394 km, gravir un col à 2360 m d’altitude, passer 16 heures sur le vélo, côtoyer 12 millions de personnes sur les bords des routes.

Leur objectif était de sensibiliser le grand public aux maladies digestives peu connues (Maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, syndrome de l’intestin irritable, maladie cœliaque) et de médiatiser le message d’espoir que porte une fondation de recherche comme DigestScience pour les millions de malades de tous âges touchés en France.