Voyage autour du monde. Du 15 mai au 15 juin Partez aux quatre coins du monde du 15 mai au 15 juin pour un voyage culturel

« Solo sur la piste des couleurs » Le mercredi 15 mai à 16h à L’Antarès Samedi 18 mai à 17h, à l’ Auditorium de l’Ecole de Musique les classes de percussions de l’École municipale de Musique de Vauréal interpréteront le conte musical africain pour enfants « Solo sur la piste des couleurs » de l’auteur Zédric. Accompagnées du conteur Traore Bakari mercredi 18 mai A partir de 6 ans Entrée libre sur réservation au 01 34 24 71 21 ou à resaspectacles@mairie-vaureal.fr

Carnaval des écoles, le vendredi 17 mai Les enfants des écoles de la Ville revêtiront leurs plus beaux déguisements pour représenter les cinq continents à l’occasion du Carnaval. Après une déambulation festive, ils se rejoindront sur le Belvédère vers 11h30 pour des chants et danses typiques, un lâcher de colombes et une interprétation de l’hymne à la joie par les élèves de la Classe orchestre des Toupets…

Exposition « Carnets de voyage et valises de curiosités » d’Antonia Neyrins Du 18 mai au 15 juin, à la Bibliothèque des Dames Gilles Avec plus de 60 destinations à travers les cinq continents, l’auteur et illustratrice nous dévoile son goût des voyages et de la liberté à travers ses valises de curiosités africaines, petits cabinets de curiosités, concentrés d’ethnologie, d’âme et de culture, et ses carnets de voyages mêlant dessins, croquis, aquarelles, collages, poèmes, photos… reflets de ses émotions et multiples rencontres. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Atelier Mandala Samedi 18 mai à 16h à la Bibliothèque des Dames Gilles Un atelier animé par Cécile Luquet sera proposé afin de créer un mandala collectif sur le thème du voyage. De 4 à 104 ans Gratuit sur réservation au 01 34 24 72 00