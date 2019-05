18-19 mai 2019 Stade de Coubertin – Paris 16ème

Rendez-vous les 18 et 19 mai 2019 au stade Coubertin pour découvrir les meilleurs escrimeurs au monde s’affronter pour remporter la plus prestigieuse épreuve de coupe du monde : le Challenge SNCF Réseau ! Qui remportera l’épreuve en individuel et soulèvera le fameux trophée Monal ?

Les prétendants sont nombreux : le tenant du titre estonien Nikolai Novosjolov, le champion du monde par équipe Max Heinzer ou le champion olympique de Londres Ruben Limardo Garscon ? Sans oublier notre champion du monde et titre champion d’Europe en titre, Yannick Borel ! Le lendemain fera place à la compétition par équipes où l’équipe de France tentera de décrocher la victoire devant son public ! Ce Challenge SNCF Réseau sera la première épreuve de coupe du monde qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Un événement à ne pas manquer !