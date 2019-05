Le Festival BD de Puteaux fait peau neuve avec une multitude de nouvelles animations ! Le fil rouge de la 16e édition est « l’album de famille », avec un foisonnement dessiné d’enfants et d’adultes, attendrissants, drôles, impertinents, profonds !

Bernadette Després, l’illustratrice des célèbres Tom-Tom & Nana, qui est notre invitée d’honneur !

En dédicace, vous retrouverez une quarantaine d’auteurs qui se sont illustrés dans des albums de famille, notammentDominique de Saint Mars, Marie Despleschin, Cati Baur, Bruno Heitz et Dab’s. Au programme : plusieurs temps privilégiés de création avec de grands noms de la BD, mais aussi des tables rondes, des expositions d’oeuvres originales, une cérémonie de remise de prix, une battle et des créations d’auteurs en live et en musique de toute beauté ! Retenez votre week-end !