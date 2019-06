Les 13 – 14 – 15 Juin 2019 à Paris, en Ile-de-France,

et dans plus de 100 lieux en métropole et en Outre-mer

En 10 ans, les journées APIdays, sont devenues un grand rendez-vous national, gratuit, festif, ludique et pédagogique en faveur des abeilles et des pollinisateurs sauvages.

Cet anniversaire s’inscrit dans le cadre du programme national Abeille, sentinelle de l’environnement et des ruchers urbains du même nom. Les journées APIdays sont l’occasion pour l’UNAF de proposer, chaque année en juin, de nombreuses animations, ateliers pédagogiques et ludiques, expositions et projections animées par plus de 500 apiculteurs, en direction de diverses publics (enfants et scolaires, adultes, salariés du privé ou du public). Cette 10ème édition mettra l’abeille en lumière dans ses multiples compétences !