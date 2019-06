Le collectif appelle à la grève dans les Instituts de jeunes sourds et de jeunes aveugles le jeudi 13 juin dès 14h et à une manifestation au départ de la place Pierre Larroque (angle des avenue Ségur et Duquesne)

Les professionnels et familles assistent au quotidien aux réformes imposées à marche forcée dans ce secteur, alors que les conditions d’un accueil de qualité à l’Education nationale ne sont pas remplies.

La manifestation parisienne partira du ministère des Solidarités et de la Santé (Place Pierre Larroque à l’angle des avenues Ségur et Duquesne) à 14h pour se diriger vers le ministère de l’Education nationale, via l’INJA.