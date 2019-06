Orchestre Saint-Quentin-Gauchy & Orchestre du Soissonnais :

21 juin à 20h30 – Salle Pierre Boulez

À l’occasion de 5 concerts exceptionnels, plus de 1400 enfants se produiront sur les scènes de la Cité de la musique et de la Philharmonie de Paris à la fin du mois de juin. Grande première cette année pour les orchestres de la Réunion, de l’Aisne et de Mulhouse.

Au programme, des extraits du grand répertoire classique (Beethoven, Berlioz, Prokofiev…) et des morceaux de musiques traditionnelles. Ce sera aussi l’occasion pour les enfants des orchestres arrivés à la troisième et dernière année de leur cycle Démos, de présenter au public la création contemporaine qu’ils ont travaillé tout au long de l’année avec un compositeur.