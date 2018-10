Du 12 au 15 octobre au Paris Event Center, se tiendra le salon Vivez Nature. Un salon qui met en avant le bio sous toutes ses formes, avec l’alimentaire, ainsi que tous les produits de bien-être et de santé. Une sérénité qui passe également par le corps et l’esprit avec la découverte de nombreuses pratiques apaisantes durant 4 jours. Cette nouvelle édition de Vivez Nature, organisée conjointement au Yoga Festival, est une occasion à ne pas louper pour vivre la fête de la nature, du corps et de l’esprit.

Cet article a été publié le lundi 1 octobre 2018 à 10 h 28 min et est classé dans Événements, Infos environnement. Vous pouvez en suivre les commentaires par le biais du flux RSS 2.0. Les commentaires et pings sont fermés.