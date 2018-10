Pôle emploi Île-de-France organise, du 1er au 12 octobre dans toutes ses agences, la 6ème édition des Rendez-vous de l’emploi. Au cours de cette quinzaine, les 136 agences Pôle emploi d’Île-de-France se mobiliseront, chaque jour, sur de nombreux événements, afin de favoriser l’accès et le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi et répondre localement et efficacement aux besoins de recrutement des entreprises. 675 conseillers seront dédiés aux entreprises tout secteur d’activité confondu.

Dans le Val-d’Oise ; INFORMATION COLLECTIVE sur le dispositif « plan 1000 jeunes » à l’agence Pôle emploi d’Argenteuil : Plus de 150 offres d’emploi dans les secteurs de la vente et de l’animation.

En Seine-Saint-Denis : FORUM à l’agence Pôle emploi AVS Placement Techniciens le11 octobre de 09h00 à 17h00 , 50 postes à pourvoir dans les métiers d’animateur 2D et 3D

JOB DATING : 20 postes d’employés en libre-service sont à pourvoir

Dans le Val-de-Marne : FORUM à l’UPEC de Créteil le 12 octobre de 13h00 à 17h00 à destination des étudiants, des jeunes diplômés et des adultes en reprise d’études: Plus de 70 entreprises seront présentes et

proposeront des emplois, des stages et des contrats en alternance.

Dans les Yvelines : FORUM le 12 octobre de 10h00 à 19h00 dans la galerie commerciale de Carrefour Montesson, plus de 100 postes sont à pourvoir dans les métiers d’employé en libre-service, conseiller clientèle,

conducteur de bus, aiguilleur du rail, mécanicien, garde d’enfant, auxiliaire de vie, réceptionniste,

hôtesse de caisse, ingénieur commercial, vendeur en prêt à porter, etc.

Parmi les entreprises présentes : SNCF, Transdev, Ibis, Carrefour, Konica Minolta, Gémo,

GEDIMAT, 2AD Yvelines, Ses Interim, etc.

Dans l’Essonne : JOB DATING : Environ 40 postes à pourvoir dans les métiers de préparateur de commandes, aide à domicile, conducteur accompagnateur VL, manager et assistant restauration rapide, conducteur de bus et

électromécanicien.

Parmi les entreprises présentes : AJ Timber, Burger King, Transport Daniel Meyer et La Source