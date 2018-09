Dans les trois prochains week-ends. Des milliers de jeunes joueurs et joueuses, licenciés ou futurs licenciés, seront sur les terrains.

La FFF organise à partir du samedi 15 et dimanche 16 septembre l’édition 2018 de la Rentrée du Foot. Cet événement, créé en 2004, est le rendez-vous traditionnel des jeunes footballeurs, garçons et filles, des catégories U6 à U11. Il marque, pour elles, le coup d’envoi symbolique de la saison.

Comme chaque année, trois week-ends leur sont réservés dans l’ensemble des ligues et districts :

· Catégories U10/U11 : samedi 15 et dimanche 16 septembre

· Catégories U8/U9 : samedi 22 et dimanche 23 septembre

· Catégories U6/U7 : samedi 29 et dimanche 30 septembre

​Des plateaux « foot », des ateliers techniques et diverses animations ludiques et pédagogiques seront au programme sur tous les sites. Ces journées, placées sous le signe du plaisir de jouer, sont aussi l’occasion pour les dirigeants, éducateurs et parents de se rencontrer et d’échanger sur la pratique du football chez les plus jeunes.

​Lors de l’édition 2017, plus de 3 300 sites répartis sur tout le territoire ont accueilli près de 273 000 enfants.