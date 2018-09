La fête de la nature propose de changer les regards, organiser cette année sur le parvis de l’hôtel de ville, la municipalité à proposer aux enfants un jeu de piste, et pour les parents un stand de troc de plantes, le syndicat trior a ramener du composte pour son atelier de jardinage, on pouvait également assister à un atelier de création de tabouret écolo mis en place par le service technique de la mairie de Persan.

