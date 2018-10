La Confédération des Chocolatiers Confiseurs de France organise une semaine dédiée aux artisans chocolatiers : Du 1er au 7 octobre 2018

Les chocolateries auront le plaisir de vous faire découvrir leurs savoir-faire autour d’ateliers, d’animations et de dégustations, une occasion de découvrir les engagements de la CCCF comme la mise en place du label « Destination Chocolatiers engagés », pour un commerce responsable et équitable. En effet la CCCF s’engage avec des

coopératives paysannes pour soutenir les producteurs de cacao, animée par la volonté d’améliorer les conditions de travail des planteurs, et leur permettre de produire un cacao de qualité.

Dans le Val d’’Oise à la Chocolaterie Valadon, une visite gratuite et démonstration des chocolatiers autour des cacaos BRIVISARA et PONTISARA, vous ait proposer, ainsi que des Mini ateliers pour les enfants avec fabrication de sucette gourmande : participation de 2€, le 6 Octobre 2018 à 14h30 et 15h30,

5 rue Ferrié, 95300 Ennery

Vous pouvez vous inscrire par téléphone au 01 34 41 32 25

L’artisan chocolaté – Maison Bernier, vous propose un Atelier trempage pour les enfants de 6 à 12 ans plus une démonstration et dégustation de turbinage de fruits secs et céréales, le 6 Octobre 2018 à 15h, 16h, 17h et 18h.

Chemin de Courcelles, 95650 Puiseux-Pontoise

Inscription par téléphone au 01 34 67 02 79