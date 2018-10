Comment répondre à la crise écologique en mode positif ?

Terre vivante s’engage résolument à donner des solutions pratiques face à la crise écologique en publiant la nouvelle collection Champs d’action.

Ces livres donnent des outils et des réponses pour bâtir au quotidien le monde de demain dans tous les domaines : jardin, parentalité, santé, transports, cuisine, bien-être, loisirs, habitat, énergies, consommation… Stimuler la réflexion, aider à la prise de décision, piocher dans une boîte à outils inspirante : voilà ce qui pourra aider à imaginer les premiers pas pour changer le monde.

Cette collection s’adresse autant aux lecteurs écolos et/ou militants qu’aux curieux à la recherche d’informations fiables.

Des petits livres à petit prix (10 €), à forte identité graphique, simples et très concrets, directement tirés de l’expérience d’un expert et avec des témoignages pour enrichir le propos.

Les 3 premiers titres de la collection sont disponible depuis le 20 novembre en librairie

– Petit traité du jardin punk

– Permaculture au quotidien

– Carnets de WWOOFing