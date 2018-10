À l’occasion de la 20ème édition « Monument jeu d’enfant », le Centre des monuments nationaux invite enfants et parents à partager les monuments en famille lors d’un week-end d’activités ludiques et pédagogiques. Au programme Jeux de piste, enquêtes, ateliers d’arts plastiques, de musique, de danse, visites costumées, lectures de contes, taille de pierre attendent les enfants de 5 à 12 ans, les 20 et 21 octobre prochains. Créé et organisé par le Centre des monuments nationaux (CMN) et ses équipes d’accueil et d’animation pédagogique, « Monument jeu d’enfant » connaît depuis 20 ans un grand succès auprès des familles. Cette programmation s’inscrit dans la continuité des activités destinées au jeune public menées tout au long de l’année par le CMN dans ses monuments.

Palais, abbayes, châteaux ou sites archéologiques se découvrent sous un nouveau regard entre apprentissage et émerveillement.

RENSEIGNEMENTS POUR LE PUBLIC SUR Monuments jeu d’enfant