A l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, la Fondation FondaMental lance, en partenariat avec l’Unafam, une campagne digitale pour faire évoluer le regard du grand public sur une des maladies les plus stigmatisées. Cette campagne, qui vise à montrer que l’on peut se rétablir et retrouver le contrôle de sa vie avec la schizophrénie, est réalisée avec le soutien du groupe de protection sociale Klesia et la Fondation ROGER DE SPOELBERCH.

c’est l’histoire d’une jeune femme, Margot, atteinte de schizophrénie, qui sera dévoilée sur http://www.bonheur-et-schizophrenie.com et les réseaux sociaux.

A l’occasion du mariage de Margot, les internautes seront invités à découvrir son témoignage et celui de ses proches, nous éclairant ainsi sur son parcours chaotique mais plein d’espoir.

A contre-courant des idées reçues, la campagne « Schizophrénie, bonheur & Cie », conçue par Serviceplan Health & Life, propose de porter un regard différent sur la maladie et sur celles et ceux qui en sont atteint.e.s. Elle souhaite redonner de l’espoir en montrant que le rétablissement est un horizon possible et accessible.