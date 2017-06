C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de François EUDIER, mardi 30 mai, à l’âge de 59 ans, des suites d’une longue maladie, contre laquelle il a lutté en vain courageusement durant plus de deux ans.

François était l’un des membres fondateurs, fin 1981, de Radio BELLOVAQUE, devenue depuis ALTERNATIVE FM.

François fut le premier Président de notre radio, puis en devint le Journaliste/directeur durant plusieurs années. Nous avons tous le souvenir du talent de François, de son humour et de cette belle aventure radiophonique vécue ensemble au sein de Radio BELLOVAQUE.

Nous adressons à sa compagne, Djamila, à ses enfants, Violaine et Maxime, à sa mère, à son frère Stéphane, et à toute sa famille nos sincères condoléances.

Pour tous ses amis de la radio qui ne l’oublieront pas,

Jean-Claude GUILLOU

ALTERNATIVE FM

(Ex Radio BELLOVAQUE)

