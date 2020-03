Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket s’est réuni le jeudi 19 mars, afin d’aborder la question de ses compétitions suspendues en raison de la situation sanitaire du pays.

La priorité est donnée à la reprise et à la conclusion de ses deux championnats professionnels en cours dès que le risque lié au virus Covid-19 aura disparu et que les clubs pourront de nouveau recevoir leur public. Il s’agit d’une nécessité vitale sur le plan économique et sportif pour les clubs professionnels de basket, mais aussi d’une nécessité d’animation des territoires que la LNB n’a pas oubliée.

Le Comité Directeur de la LNB et l’ensemble des clubs respectent et respecteront scrupuleusement les consignes gouvernementales, et invitent tous les clubs, coaches, bénévoles, staffs, fans, partenaires et joueurs professionnels à participer à l’effort national de ralentissement de la propagation du virus, en adoptant la mesure actuelle de strict confinement et de non-déplacements telle que préconisée par le Gouvernement … pour pouvoir le plus rapidement possible jouer au basket et profiter de toutes les émotions positives qu’il peut apporter à ses fans.