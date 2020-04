Dans le quartier du Village, comme partout en France, la solidarité face au coronavirus s’organise.

Naséra s’inquiète pour ses proches, pendant ses journées elle lessive, prends des nouvelles par téléphone et par skype et viens en aide aux personnes les plus fragiles du quartier.

La pénurie de masque n’épargne pas le Val d’Oise. Infirmière libéral, la fille de Naséra vie aujourd’hui une situation pas facile, elle fait partie des soignants qui peine à trouver des masques chirurgicaux.

Haïcha n’a pas attendu le confinement pour venir en aide aux plus vulnérables. Elle appelle les personnes âgées du quartier, et récupère leur médicaments.

Afin de rompre l’isolement et apporter des services de premières nécessités, Méziane Fahem, directeur du CCAS de Persan invite les habitants les plus vulnérables à composer le n° d’urgence mis en place. 01 39 37 48 89.

Chaque jour le service se mobilise, reste à l’écoute, fait le point sur la situation, pour anticiper les évolutions, et ajuster les dispositifs si besoin afin d’apporter aide et soutien.