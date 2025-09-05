Virginie Delalande est devenue la première avocate sourde de naissance en France, conférencière, auteure, et aujourd’hui une figure incontournable de l’inspiration et de la résilience.

Son message est clair : transformer la différence en force. Avec son livre « Kiffe ton handicap » paru aux Éditions Dunod , elle nous invite à changer de regard et à oser vivre pleinement.

Son parcours est exceptionnel : première avocate sourde de naissance en France, conférencière… Le titre Kiffe ton handicap est volontairement positif et percutant. Alors pourquoi a t’elle choisi cette formulation ? À qui s’adresse ce livre en priorité : aux personnes en situation de handicap, ou à toute la société qui doit évoluer dans son regard ? Pendant des années, elle surmonte des obstacles majeurs concernant sa surdité, elle vit dans le silence et a parfois du mal à accepter le regard des autres, ainsi que les préjugés. Elle rêve de quitter son handicap un jour. Et malgré les doutes, elle décroche son diplôme d’avocate avec succès.

Devenue un véritable symbole de résilience. Virginie s’est toujours sentie combattante. A travers son deuxième ouvrage, elle invite le lecteur à ce réconcilier avec sa propre différence, sa singularité qui peut être perçu quelquefois par de la vulnérabilité, pire encore, une faiblesse. A la lecture de « Kiffe ton handicap » vous y retrouverez des moments qui vous sembleront beaucoup plus universel, même pour qu’un qui n’a pas de handicap. Vous y retrouverez aussi de vrai analyses et exercices pratiques pour déconstruire les stéréotypes sur le handicap et voir le handicap autrement.

C’est un livre qui amène son lecteur à transformer chaque obstacle en tremplin.

« Kiffe ton handicap » paru aux Éditions Dunod , c’est bien plus qu’un titre, c’est un état d’esprit, une déclaration d’amour à notre différence, Nous confit Virginie Delalande lors de son interview.

Et la phrase qui résumerait sa philosophie de vie, est ; « Derrière nos plus grandes peurs se cache, nos plus précieux trésors »

« Ta différence est ton histoire. Fais-en ton pouvoir! »

Nous retenons ses mots comme une véritable leçon de courage et d’optimisme.