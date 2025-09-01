HONEYMOON est un film Ukrainien d’1h24 de Zhanna OZIRNA réalisé en 2024, avec Ira NIRSHA, Roman LUTSKYI

Date de sortie : 1er Octobre 2025

Synopsis :

Février 2022. Olya et Taras sont heureux de passer leur première nuit dans leur nouvel appartement. À l’aube, ils sont réveillés par une série d’explosions. L’invasion russe a commencé et le jeune couple se retrouve piégé chez lui, entouré de soldats ennemis. Ils vont découvrir des sentiments contraires : la peur mais aussi, l’amour et l’espoir. Ils vont alors apprendre à survivre…