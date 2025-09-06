Cette année la Municipalité a donner rendez vous aux persannais à la Salle Marcel Cachin pour découvrir de nouvelles activités, mais c’était aussi un moment d’échange avec les représentant(es) d’associations de la ville.

L’association Rouler/Oloraiky propose aux persannais deux journées de découverte des US et coutumes de l’Ile de la Réunion. Edith la fondatrice vous concocte un programme haut en couleur et saveur. Une exposition sur l’histoire de l’Ile Intense, des activités Art, de l’artisanat locaux. L’association régalera également les papilles avec des ventes et des dégustations de samoussas, bonbons piment, ainsi que le rougail saucisse, samedi 13 et dimanche 14 septembre de 10h à 15h à la Salle Marcel Cachin.

L’association Folklorique et Culturelle La Libellule a rassembler comme à chaque fois de nombreux persannais autour de démonstration de danse très pétillante.

Le chanteur et DJ Pierre Cossa était également présent ce samedi à la Salle Marcel Cachin afin de continuer à faire connaitre « La Grande Friperie » de Persan organisé par TDLJ qui se tiendra le samedi 18 octobre de 10h à 18h toujours à la Salle Marcel Cachin. Pour les persannais qui souhaiteraient faire parti des exposants il est essentiel de s’inscrire au 06 66 31 26 75.